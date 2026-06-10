Это шокирует: почему мужчин нельзя заставлять ходить на роды

Участие отца в родах и подготовке к появлению ребенка важно для всей семьи, однако делать такие практики обязательными не стоит, сообщила РИАМО первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

«Обязать будущих отцов посещать такие занятия невозможно. Я вообще считаю, что работают не запреты и угрозы, а помощь, поддержка и доступность. <…> Если папа принимает участие в родах, то, понятно, что родить ребенка может только мама, но сам факт того, что отец находится рядом в этот момент, имеет большое значение», — сказала Буцкая.

Она отметила, что есть такое понятие — импринтинг. Оно существует не только между мамой и ребенком, но и между папой и ребенком буквально с самых первых секунд жизни.

«То, что может сделать государство, — это открыть двери, дать возможность. Вообще, именно с этого начиналась моя общественная деятельность. Лет 15 назад мы начинали проводить так называемые марафоны по роддомам. Смысл этих марафонов был в том, что мы организовывали дни открытых дверей для беременных и, соответственно, их мужей в родильных домах. Они знакомились с врачами, и муж уже с первого этапа — этапа выбора родильного дома — принимал активное участие в рождении будущего ребенка», — рассказала зампред.

Буцкая добавила, что дальше удалось добиться того, что мужей стали допускать на роды.

«Мы со стороны государства при активном взаимодействии с общественными организациями дали папам такую возможность. А дальше уже решает семья», — отметила она.

По ее словам, у отцов также есть возможность посещать школу подготовки к родам.

«В этом году мне удалось добиться того, чтобы для специалистов, которые читают занятия в таких школах, одно из них — по грудному вскармливанию ребенка — оплачивалось средствами ОМС. Поэтому теперь это обязательная процедура, которая точно будет проводиться со всеми беременными», — добавила Буцкая.

Продолжительность грудного вскармливания на 30% больше в тех семьях, где папа вместе с мамой посещал занятия по грудному вскармливанию во время беременности.

«Папы настолько понимают, почему грудное молоко важно и что оно дает ребенку, что в итоге малыш получает на треть больше здорового и правильного питания, чем если разговаривать только с мамой», — резюмировала Буцкая.

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