Килинкаров назвал соглашение Зеленского с Балтией пиаром

Экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров раскритиковал инициативу Владимира Зеленского. Она касается соглашения с Латвией, Литвой и Эстонией против залетов украинских беспилотников, сообщает Life.ru .

Килинкаров заявил, что для предотвращения залетов дронов в страны Балтии не нужны громкие соглашения. По его словам, достаточно добиться, чтобы украинские беспилотники туда не попадали.

Экс-депутат считает, что после первого удара по российской инфраструктуре Москва могла бы объявить всю территорию Прибалтики бесполетной зоной. Он также заявил, что Зеленский и его союзники не откажутся от прибалтийского направления для атак против России.

Новые договоренности Килинкаров назвал «медийной, информационной историей». По его оценке, такие документы не решают ни военных, ни политических задач и работают как элемент пиара.

Поводом стал комментарий Зеленского на пресс-конференции в Таллине. Он объявил, что Украина предложила Латвии, Литве и Эстонии заключить соглашение о предотвращении залетов украинских беспилотников.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.