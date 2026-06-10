Кому достанется многомиллионное наследство Чурсиной? Отвечает юрист

Покойная народная артистка СССР Людмила Чурсина оставила после себя многомиллионное наследство. Кому оно достанется, рассказал РИАМО руководитель юридического агентства KDA-Lawyers Дмитрий Костин.

«Помимо наследников первой очереди, также есть второй, третьей и последующих очередей. Это братья, сестры, их дети, дяди, тети и так далее. Если у умершего не осталось никаких родственников, то имущество будет являться выморочным и перейдет в собственность государства», — объяснил Костин.

Советская и российская актриса Людмила Чурсина скончалась на 85-м году жизни. Долгое время она боролась с болезнью, но недуг одержал верх.

Церемония прощания с народной артисткой пройдет в Санкт-Петербурге, где она проживала в последние годы. Она переехала в Северную столицу, чтобы быть ближе к сыну своей младшей сестры Эвелины, которая умерла в 2013 году. Своих детей у нее нет.

Актрису похоронят на Сестрорецком кладбище 12 июня. Родственники еще выбирают храм, где будет проходить отпевание.

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