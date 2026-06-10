Московская аптекарша продала бесплатные полоски для глюкометров на 10 млн руб

В Москве заведующую аптекой задержали по подозрению в продаже бесплатных тест-полосок для глюкометров. Предварительно, она могла заработать на этом 10 млн рублей, сообщает «Интерфакс» .

Данные тест-полоски предназначены для бесплатной выдачи пациентам с сахарным диабетом. Однако 45-летняя заведующая столичной аптеки решила заработать на них.

Она составляла ежемесячные отчеты, указывая ложные сведения о количестве выданных бесплатных тест-полосок. Всего было выявлено 25 таких эпизодов. На самом деле женщина продавала похищенные тест-полоски в интернете.

В ГУ МВД России по Москве подчеркнули, что заведующая аптеки использовала свое служебное положение для незаконного обогащения. В отношении задержанной возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Сейчас она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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