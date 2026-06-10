Прощание с Людмилой Чурсиной состоится в Санкт-Петербурге 12 июня

Церемония прощания с актрисой Людмилой Чурсиной пройдет в Санкт-Петербурге. Там она проживала последние годы, сообщает «СтарХит» .

Артистка несколько лет назад переехала в Санкт-Петербург, чтобы быть поближе к сыну своей младшей сестры Эвелины, которая умерла в 2013 году. Своих детей у нее нет.

Траурные мероприятия в связи с кончиной Чурсиной состоятся также в Театре Армии в Москве, где актриса служила больше 40 лет. Там уже начали подготовку: выставили цветы и портрет артистки.

Как пишет газета «Известия», актрису похоронят на Сестрорецком кладбище Санкт-Петербурга 12 июня. Родственники артистки еще выбирают храм, где будет проходить отпевание.

Людмила Чурсина скончалась 10 июня после продолжительной болезни. 20 июля ей могло бы исполниться 85 лет.

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