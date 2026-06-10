В Жуковском приступили к сносу еще одного аварийного дома

10 июня в Жуковском приступили к сносу аварийного дома на улице Чапаева, 6. Также на этой неделе пройдут работы по адресу ул. Чапаева, 2/22. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Отметим, что ранее в Жуковском уже были снесены дома на улице Клубная, 9к1 и 9к3. Жильцы этих домов осенью прошлого года переехали в новый дом на ул. Гагарина. Квартиры предоставлены уже с ремонтом.

«Таким образом удалось переселить 236 человек из 8 аварийных домов микрорайона Ильинка. Переселение стало возможным благодаря поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева», — добавил глава Жуковского.

Помимо этого, в регионе действует программа сертификатов. Жители могут приобрести квартиру в новом доме, не дожидаясь расселения. В этом году такие сертификаты получили пять семей из Жуковского.

«По сертификату можно приобрести жилье в новостройке — с отделкой, без отделки или в ипотеку, а также в строящемся доме, со сроком ввода в эксплуатацию не позднее 2027 года, — прокомментировал Андронк Пак. — Программа стартовала 1 июня 2025 года. Минимальная выплата производится за 28 м² (даже если площадь меньше). Размер выплаты составляет 181 759 рублей за 1 квадратный метр».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.