Срок внушительный: дочь Дмитрия Пескова ждет ребенка
Фото - © Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова ждет ребенка. Срок беременности Елизаветы Песковой внушительный, сообщает «СтарХит».
Несколько лет назад Елизавета вышла замуж за бизнесмена Даниила Ромашова. Уже давно ходили слухи о ее беременности, и теперь они подтвердились.
28-летней Песковой осталось совсем немного до родов. При этом в своем блоге она пока не делится новостями о скором пополнении в семье, так что неизвестно, кого она ждет — мальчика или девочку.
Ранее американская актриса Линдси Лохан показала фото с подросшим сыном и назвала себя счастливой мамой.
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