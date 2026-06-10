Срок внушительный: дочь Дмитрия Пескова ждет ребенка

Несколько лет назад Елизавета вышла замуж за бизнесмена Даниила Ромашова. Уже давно ходили слухи о ее беременности, и теперь они подтвердились.

28-летней Песковой осталось совсем немного до родов. При этом в своем блоге она пока не делится новостями о скором пополнении в семье, так что неизвестно, кого она ждет — мальчика или девочку.

Ранее американская актриса Линдси Лохан показала фото с подросшим сыном и назвала себя счастливой мамой.

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