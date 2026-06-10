Бесплатный реквизит: бренд выложил фото с бомжом и нахамил возмущающимся

Журналист Егор рассказал в своем блоге, что увидел в Сети фото от бренда спортивной одежды, который выложил фото бегуна на фоне спящего бездомного.

При чем, по словам Егора, человек явно позировал на его фоне, он не попал туда случайно, так как занимает полкадра.

«Когда я указал на неэтичность поступка владельцу бренда, то получилась переписка с человеком, который не может взять ответственность за действия, которые совершаются от его продукта», — отметил журналист.

Он добавил, что владелец бренда не увидел ничего особенного в снимке, поэтому якобы не понимает претензий. Аналогично предприниматель ответил и знакомой Егора, которая указала ему на неэтичность подобных фото.

«Чужое несчастье, уязвимость и социальное дно здесь использованы просто как бесплатный реквизит для фотографии. Это максимальное проявление цинизма», — поддержал журналиста один из подписчиков.

Кроме того, такую рекламу люди назвали «моральным нарциссизмом».

Но были и те, кто поддержал бренд, сказав, что они умеют в постиронию, а также пообещав купить у них что-нибудь.

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