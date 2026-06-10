Вице-мэр Тюмени нарушил ПДД, катаясь на мотоцикле по площади

Вице-мэр Тюмени Юрий Баранчук проехался на байке по центральной площади и теперь может быть привлечен к ответственности за нарушение ПДД, сообщает URA.RU .

Инцидент произошел, когда в городе проходил мотопробег в честь 115-летия разведчика Николая Кузнецова. Баранчук решил показать организаторам свои навыки езды на мотоцикле и прокатился прямо по городской площади 400-летия, где был старт мероприятия.

Однако мотопробег не предусматривал, что кто-то будет ездить непосредственно на этой площадке.

Сотрудник ГАИ разъяснил URA.RU, есть ли тут нарушение. По его словам, Баранчук может нарваться на штраф в размере 2 тысяч рублей, так как такие мотопрогулки приравниваются к езде по тротуару.

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