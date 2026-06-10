Пострадавший школьник из Москвы заказал детали для хлопушки на маркетплейсе

Пострадавший во время проведения химических опытов московский школьник изготовил самодельную хлопушку из компонентов, купленных на маркетплейсе, сообщает «112» .

Предварительно, 13-летний мальчик экспериментировал с водородом. В этих целях он заказал на маркетплейсе ингредиенты.

Из них он создал хлопушку, но она взорвалась прямо в его руках. К счастью, в тот момент дома находилась бабушка ребенка. Она вызвала медиков.

Школьник получил травмы, но его жизни ничего не угрожает. После инцидента его доставили в больницу.

Известно, что ребенок окончил шестой класс. Его семья не состояла на учете.

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