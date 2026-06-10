Продюсер Картозия выиграл суд у режиссера Андреасяна и взыскал с него 100 тыс

Продюсер, генеральный директор телеканала «Пятница!» Николай Картозия после победы в суде над Сариком Андреасяном пообещал перечислить взысканные с режиссера деньги студентам киноколледжа, которые изучают творчество Андрея Тарковского, сообщает «Осторожно, Москва» .

Оппоненты судились с декабря 2024 года, когда подали друг на друга иск в суд о защите чести и достоинства. Картозия обвинил Андреасяна в распространении лжи в его адрес.

В этот раз суд встал на сторону продюсера и постановил взыскать с режиссера 100 тысяч рублей.

«Эти деньги будут перечислены студентам киноколледжа, которые изучают Тарковского», — сказал Картозия.

Ранее в процессе разбирательств Андреасян выиграл судебный процесс у Картозии по иску о защите чести и достоинства. Тогда продюсера обязали выплатить режиссеру символическую сумму — 1 рубль.

В марте прошлого года Андреасян во время выступления перед студентами московского киноколледжа заявил, что ненавидит Тарковского и авторское кино. В итоге он поругался со студентами и покинул образовательное учреждение раньше времени под их крики.

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