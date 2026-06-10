Среди погибших в аварии с автобусом на Урале — ребенок

Жесткое ДТП с участием автобуса и легковушки в Екатеринбурге унесло жизни четырех человек, в том числе ребенка, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Авария произошла у храма «Большой Златоуст». Столкнулись легковушка и автобус частного перевозчика. Предварительно, погибли четыре человека, в том числе один несовершеннолетний. Данные о жертвах уточняются.

Как пишет Baza, травмы и переломы получили как минимум семь человек. У одного из пострадавших раздроблена нога. На месте ЧП работают семь бригад скорой помощи. Пострадавшие находятся под наблюдением медиков.

По предварительным данным, ДТП произошло из-за китайского внедорожника, который на скорости хотел подрезать автобус. Маневр не удался — последовало столкновение. После этого автобус выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.