Житель Махачкалы упал в обморок из-за оргазма во время массажа простаты

В одной из клиник Махачкалы пациенту делали массаж простаты, во время которого он испытал оргазм и упал в обморок, сообщает Telegram-канал «Дагестан сейчас» .

Мужчина обратился в одну из частных клиник города с деликатной проблемой мочевой системы. Уролог нашел у него воспаление предстательной железы.

В ходе приема врачи решил провести пациенту массаж простаты ректально. Он попросил мужчину расслабиться, но эффект оказался неожиданным — пациент испытал мощный оргазм и упал в обморок.

По данным СМИ, в Дагестане нередки случаи проблем с геморроем и простатой у мужчин. Одна из основных проблем — они стесняются идти к проктологам и урологам. Медики просят жителей не игнорировать симптомы, а вовремя обращаться за помощью.

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