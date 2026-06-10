Элитные автомобили ушли под воду на парковке в тюменском ЖК после мощного ливня

Десятки дорогих иномарок оказались под водой в подземном паркинге тюменского жилого комплекса после сильнейшего ливня. Общая сумма ущерба может превышать десятки миллионов рублей, сообщает SHOT .

Инцидент произошел накануне вечером в ЖК «Корней».

На опубликованных кадрах видно, как под воду на подземном паркинге в результате непогоды ушли автомобили жильцов, в том числе BMW, Mercedes-Benz, Jaguar и другие элитные иномарки.

Помимо этого, подтопленными оказались лифтовые шахты и технические помещения. Местные жители утверждают, что в потопы в «Корнее» случаются не первый раз.

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