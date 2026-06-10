«Ловлю сигнал»: рэпер MACAN показал кадры, как прыгает с парашютом в армии

Общество

Рэп-исполнитель Андрей Косолапов, известный под псевдонимом MACAN, впервые за долгое время выложил в личном блоге видео из армии.

На опубликованных кадрах видно, как военнослужащий Косолапов совершает прыжок с парашютом.

«Ловлю сигнал», — подписал сторис MACAN.

MACAN служит в 1-й группе спецназа 604-го центра спецназначения «Витязь» в подмосковной Балашихе в отделении материально-технического обеспечения (МТО). Он водитель.

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