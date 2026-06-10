Национальные выставки собак «Россия 2026» пройдут 20–21 июня в Подмосковье

Национальные выставки собак всех пород «Россия 2026» пройдут 20 и 21 июня в подмосковном парке «Патриот», сообщили РИАМО в пресс-служба Российской кинологической федерации.

Мероприятие приурочено сразу к двум важным событиям: 35-летию Российской кинологической федерации и Дню кинолога, который отмечается 21 июня.

В юбилейный год РКФ приняла амбициозное решение сменить локацию, чтобы обеспечить участникам максимальный комфорт и подчеркнуть особый статус события. Общая площадь павильонов в одинцовском парке «Патриот» составит почти 30,5 тыс. кв. м.

«Ожидаем, что эта выставка, приуроченная сразу к двум важным событиям, станет особенной в истории РКФ. Этот год задал совершенно новый масштаб. Наша главная гордость — российские породы. Мы сделали все, чтобы даже погода не стала помехой для яркого и запоминающегося праздника», — сказал президент РКФ Владимир Голубев.

Масштаб и участники

Всего на рингах ожидаются представители 261 породы, а общее число участников составит почти 8 тыс. собак. Наибольшее количество заявок поступило на породу вельш корги пемброк. Также в тройке лидеров отечественные породы — русский черный терьер и восточноевропейская овчарка.

И это неудивительно, так как особый акцент организаторы делают на поддержке национального кинологического наследия — на выставке «Россия 2026» будет представлена 21 отечественная порода: от степенных среднеазиатских овчарок и пушистых северных самоедов до миниатюрных русских тоев и русских салонных собак.

Всего гостей ждут 29 рингов, оценивать собачье великолепие будут 32 судьи со всей России.

Программа двух дней

20 июня участники поборются за «КУБОК РКФ 2026». Также особо ожидаемым событием станет Национальный чемпионат среди собак отечественных пород «Слава России 2026».

21 июня зрители узнают обладателя «КУБКА МОСКВЫ & КУБКА ГОРОДОВ-ГЕРОЕВ 2026», а также увидят Национальные монопородные выставки.

Традиционно пройдет конкурс юного хендлера, где участники 10-17 лет продемонстрируют умение работать с собаками и уверенно представлять их в ринге.

Новинка сезона — дог-дартби

Гостей ждут различные виды спорта с собаками, демонстрация работы служебных собак и мастер-классы:

В субботу пройдут показательные выступления по мондьорингу, пастушьей службе, танцам с собаками. Мы увидим, как собаки покажут себя в поиске взрывчатых веществ. Гостей ждут приотарные собаки, собаки-канистерапевты, собаки-проводники из АНО «МИРА». Также состоится награждение выпускников Образовательного центра РКФ.

В воскресенье гости познакомятся с такими дисциплинами как ралли-обидиенс, дог-фризби, хуперс. Пройдут показательные выступления собак-спасателей из «ЛизаАлерт».

И, впервые в рамках выставки, состоится дог-дартби – увлекательный вид спорта, объединяющий элементы дог-фризби и классического дартса. Собаки продемонстрируют не только ловкость: они должны будут поймать диск в пределах мишени с разными очковыми зонами.

Все желающие могут приобрести билеты по ссылке. Их можно приобрести онлайн или в дни мероприятия в кассах КВЦ «Патриот». Льготные билеты будут доступны только офлайн на месте проведения выставки.

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