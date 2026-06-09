Юный химик: снаряд взорвался в руках у ребенка в Москве Происшествия сегодня в 14:38

13-летний мальчик пострадал на севере Москвы из-за проведения химических опытов. У него в руках взорвался предмет, похожий на снаряд, сообщает «112».

Инцидент произошел в квартире в районе Коптево. По предварительным данным, ребенок проводил химические опыты. На месте происшествия обнаружили неизвестное устройство, которое напоминает снаряд. После взрыва квартира загорелась. Мальчика госпитализировали. Правоохранители проводят проверку. Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.