Маршрутка протаранила толпу и врезалась в храм в Екатеринбурге, есть жертвы
Фото - © Телеграмм-канал РЕН.ТВ
Зеленый микроавтобус протаранила толпу пешеходов и врезался в храм Большой Златоуст в Екатеринбурге, сообщает РЕН ТВ.
ДТП произошло вечером в среду.
По информации E1.ru, пассажирский автобус выехал на тротуар и сбил нескольких пешеходов. Погибли четыре человека, но данная информация еще уточняется в городской Госавтоинспекции.
На месте находится машина реанимации и несколько скорых, а также автоинспекторы.
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