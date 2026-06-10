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Маршрутка протаранила толпу и врезалась в храм в Екатеринбурге, есть жертвы

Зеленый микроавтобус протаранила толпу пешеходов и врезался в храм Большой Златоуст в Екатеринбурге, сообщает РЕН ТВ .

ДТП произошло вечером в среду.

По информации E1.ru, пассажирский автобус выехал на тротуар и сбил нескольких пешеходов. Погибли четыре человека, но данная информация еще уточняется в городской Госавтоинспекции.

На месте находится машина реанимации и несколько скорых, а также автоинспекторы.

Ранее легковой автомобиль протаранил супермаркет в Истре. Один покупатель пострадал.

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