Легковушка на полном ходу влетела в магазин и сбила покупателя в Подмосковье
Фото - © Telegram-канал Прокуратуры Московской области
Легковой автомобиль протаранил супермаркет в Истре. Один покупатель пострадал, сообщает SHOT.
По предварительным данным, 60-летний водитель Renault Duster на большой скорости съехал с парковки и влетел в стеклянные окна магазина. Внутри помещения автомобиль протаранил стенды и ограждения, а затем наехал на покупателя.
В Сети появились кадры с последствиями ДТП. На них изображен влетевший в магазин автомобиль. Вокруг него лежит разбитое стекло.
Пострадавшего покупателя госпитализировали. Обстоятельства инцидента выясняются.
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