Легковушка на полном ходу влетела в магазин и сбила покупателя в Подмосковье

По предварительным данным, 60-летний водитель Renault Duster на большой скорости съехал с парковки и влетел в стеклянные окна магазина. Внутри помещения автомобиль протаранил стенды и ограждения, а затем наехал на покупателя.

В Сети появились кадры с последствиями ДТП. На них изображен влетевший в магазин автомобиль. Вокруг него лежит разбитое стекло.

Пострадавшего покупателя госпитализировали. Обстоятельства инцидента выясняются.

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