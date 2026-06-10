Пятиклассника похитили в Кемеровской области из-за якобы украденного вейпа

Пятиклассник гулял возле своего дома на Парковой улице. К нему подошли парень и школьник, которые начали обвинять его в краже вейпа. Из-за этого произошел конфликт.

В какой-то момент ребята затолкали мальчика в багажник ВАЗ. Они отвезли его в гараж, связали веревкой и оставили. Сами злоумышленники уехали.

Школьник смог выбраться из гаража и добежать домой. Семья пострадавшего мальчика обратилась в полицию. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для нападавших.

Ранее в Санкт-Петербурге 30-летние мужчины заподозрили подростка в мошенничестве, похитили его, а затем выпытывали сведения о предполагаемых мошеннических схемах. Теперь им обоим грозит тюрьма.

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