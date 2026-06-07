Двое петербуржцев похитили подростка и устроили ему «маски-шоу»

В Санкт-Петербурге 30-летние мужчины заподозрили подростка в мошенничестве, похитили его, а затем выпытывали сведения о предполагаемых мошеннических схемах. Теперь им обоим грозит лишение свободы, сообщает Baza .

Взрослые мужчины поймали 17-летнего парня на улице. Она представились правоохранителями и заявили, что якобы знают о причастности подростка к дропперству.

Петербуржцы надели на несовершеннолетнего наручники и затолкали в свою машину. Сначала парня возили по городу, а затем отвезли к нему домой.

Там мужчины устроили несовершеннолетнему допрос, пытаясь выведать информацию о предполагаемых мошеннических схемах.

Пострадавший обратился в полицию. Вскоре подозреваемых задержали и арестовали. На них возбудили уголовные дела по статьям о групповом похищении несовершеннолетнего и незаконном лишении свободы. Обстоятельства происшествия выясняются.

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