Склад лакокрасочных покрытий загорелся в Подмосковье
Фото - © Пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»
Склад лакокрасочных покрытий загорелся в Богородском городском округе. Площадь возгорания составила около 70 кв. м, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».
ЧП произошло в среду в населенном пункте Тимохово. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что горит площадка с пустыми бочками из‑под легковоспламеняющихся жидкостей.
На данный момент ликвидировано открытое горение. Пожарные делают все возможное для скорейшего тушения пожара.
Информации о пострадавших в результате возгорания нет.
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