Дрозденко назвал Константиновку важным направлением СВО

По данным ТАСС со ссылкой на украинские СМИ, положение ВСУ в Константиновке резко ухудшается из-за продвижения российских военных. Ведущие программы «ОТРажение» спросили Дрозденко о ситуации на этом участке.

«Прежде всего, это достаточно важное направление, то есть это важный оборонительный рубеж Вооруженных сил Украины, и Константиновку мы, скажем так, завоевываем достаточно давно. В данной ситуации произошло огневое изолирование района боевых действий именно в этом районе, и есть надежда, что через какое-то время мы прорвем вот эту вот оборонительную агломерацию», — заявил Дрозденко.

Ранее сообщалось, что украинским военным особенно тяжело в Константиновке. Единая система обороны там полностью нарушена штурмовиками ВС РФ, которые заходят в город с разных направлений.

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