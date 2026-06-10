Дрозденко назвал Константиновку важным направлением СВО
Главный редактор «Арсенала Отечества» Дмитрий Дрозденко заявил, что Константиновка остается важным оборонительным рубежом ВСУ, сообщает Общественное Телевидение России.
По данным ТАСС со ссылкой на украинские СМИ, положение ВСУ в Константиновке резко ухудшается из-за продвижения российских военных. Ведущие программы «ОТРажение» спросили Дрозденко о ситуации на этом участке.
«Прежде всего, это достаточно важное направление, то есть это важный оборонительный рубеж Вооруженных сил Украины, и Константиновку мы, скажем так, завоевываем достаточно давно. В данной ситуации произошло огневое изолирование района боевых действий именно в этом районе, и есть надежда, что через какое-то время мы прорвем вот эту вот оборонительную агломерацию», — заявил Дрозденко.
Ранее сообщалось, что украинским военным особенно тяжело в Константиновке. Единая система обороны там полностью нарушена штурмовиками ВС РФ, которые заходят в город с разных направлений.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.