Так, специалисты отдельного полка БПС «Буревестник» группировки «Южная» перехватили и ликвидировали ударные БПЛА «Марсианин-2» на подлете к позициям ВС РФ. А расчеты ударных дронов 11-го армейского корпуса группировки «Север» поразили пункты управления БПЛА украинской армии в Харьковской области.

Операторы FPV-перехватчиков 1-й гвардейской танковой армии группировки «Запад» протаранили вражеские разведдроны самолетного типа в Харьковской области. Также расчет беспилотников 177-го гвардейского полка морской пехоты группировки «Центр» скорректировал авиаудар по пункту украинских беспилотников на Добропольском направлении спецоперации.

Операторы БПЛА 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Центр» сбили тяжелые дроны формирований ВСУ на Добропольском направлении.

Дроноводы подразделения РХБ защиты группировки «Центр» уничтожили бойцов ВСУ на Добропольском направлении. Кроме того, расчет ударных беспилотников 49-й общевойсковой армии группировки «Днепр» сожгли боевую бронированную машину противника на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Труд военных в российской армии достойно оплачивается. Так, бойцам предоставляется единовременная выплата при заключении контракта от государства и региона. При выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции военнослужащий получает ежемесячную оплату. Есть и дополнительные стимулирующие выплаты, компенсация военной пенсии, выплаты за получение государственных и ведомственных наград.

О центре в Балашихе

В Московской области подписать контракт с Минобороны можно в едином центре отбора кандидатов на службу по контракту, который работает по принципу одного окна. В одном месте мужчины могут пройти медицинское обследование, оформить перечень документов, а также, в случае необходимости, получить консультации узких специалистов. Например, юристов и банковских сотрудников.

На период обследования и прохождения курсов первой боевой подготовки контрактникам предоставляют временное жилье, а также трехразовое сбалансированное питание.

Территориально центр находится на Восточном шоссе во владении 2.

О деньгах

Российские контрактники на сегодняшний день получают гарантированно высокую зарплату, которая начинается от 204 тысяч рублей. Финальная сумма формируется с учетом звания конкретного бойца, а также наличия у него боевых или государственных наград. Род выполненных задач в зоне соприкосновения с противником также учитывается.

Более того, при подписании контракта в Московской области бойцы единовременно получают одно из самых высоких по стране пособий в размере 3 млн рублей. Таким образом, вместе с разовой выплатой и ежемесячной зарплатой контрактники только за один год службы могут получить 5,5 млн рублей.

Контакты

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил Московское высшее общевойсковое командное училище, где ежедневно проводятся занятия: от штурма окопов до пилотирования дронов. Глава региона убедился в качестве подготовки будущих операторов беспилотников в центре «Витязь». С сентября 2025 года в училище начал работу факультет для создаваемых в РФ войск беспилотных систем.

«Это легендарное училище, очень известное, которое готовит профессионалов, участвующих в самых сложных военных операциях. <…> Мы заинтересованы, чтобы ребята, которых обучают работе с БПЛА, могли выполнять самые непростые задачи, чтобы на высоком уровне были элементы тактической медицины и многое другое. А это возможно, когда есть опытные командиры, инструкторы. Мы видим, как здесь все это успешно реализуется», — сказал Воробьев.

Операторов дронов в Московской области обучают в центре «Витязь», который расположен в Балашихе. Курс обучения составляет 30 дней и включает теоретические занятия, практические занятия на симуляторах, конструирование дронов, тренировки в полевых условиях, навыки радиосвязи и маскировки. В центре «Витязь» также ведется подготовка специалистов в области связи, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), аналитики и инженерного дела.

Узнать подробности можно по телефону +7 495 990-90-90, на официальном сайте или в Telegram-боте.

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