Фото - © Страница im__privste в Threads* * Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ

«В шаге от свободы»: украинец показал, как сбежал через горы в Румынию

Украинец вооружился кусачками и отправился в горы, чтобы сбежать из родной страны в Румынию. Он опубликовал в соцсети Threads* видео похода. Пользователи Сети назвали его «красавчиком».

В одном видео мужчина в камуфляжном костюме пробирается сквозь лес и крутые горы. Судя по ролику, путь довольно тернист и опасен. В другом кадре мужчина разрезает колючую проволоку кусачками и пробирается через границу.

«Бежим из страны, а у вас как дела?» — написал он.

Также мужчина спросил у подписчиков, как те отнеслись к его поступку. Многие одобрили действия украинца.

«Красавчик, хоть поживешь нормально», «Красавчик, добро пожаловать на свободу», «Мое уважение», «Удачи тебе на свободе», — написали пользователи.

Украинцы массово бегут из родной страны из-за мобилизации. Мужчин ловят прямо на улице, запихивают в машины и увозят в военкоматы. На Украине этот процесс называют «бусификацией». Часто женщины отбивают мужчин от сотрудников ТЦК.

* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.

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