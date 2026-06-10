Москвичка пожаловалась на неадеквата с перцовым баллончиком, лапавшего девушек

Жительница Москвы пожаловалась на неадекватного мужчину с перцовым баллончиком, который разгуливает по жилому комплексу и лапает девушек.

Модель и участница шоу «Холостяк» Екатерина Голден рассказала в соцсетях, что к ней на улице на территории ЖК подошла девочка и попросила проводить ее до дома, так как ее начал домогаться неизвестный мужчина.

По ее словам, неадекват просит себя сфотографировать, девушки соглашаются помочь, после этого он начинает хватать за руки и пытаться познакомиться. При отказе мужчина начинает агрессировать и может достать перцовый баллончик.

Затем он начал приставать к другой девушке, которую также сначала попросил себя сфотографировать.

«Девочку проводила до подъезда, отправила фотографии его морды, чтобы распространили в родительских чатах. Вторая, оказалась моей подписчицей, мы постояли с ней, подождали пока он уйдет», — написала Екатерина в соцсетях.

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