Компании в России стали сокращать штат

Четверть российских компаний планирует сократить штат в среднем на 10%. Глава «АМАЛКО» Гарри Мурадян связал это с автоматизацией, сообщает АБН24 .

Эксперт отметил, что парадокс связан с разрывом между сегментами рынка труда.

«Ситуация выглядит противоречиво только на первый взгляд. Низкая безработица в значительной степени обусловлена дефицитом линейных специалистов — рабочих профессий, строителей, производственного персонала. Когда мы анализируем рынок в целом, картина выглядит оптимистично, то есть люди заняты, вакансий много, специалистов не хватает. Отсюда и низкий уровень официальной безработицы», — отметил специалист.

Офисный сегмент, по словам Мурадяна, движется иначе. Компании сокращают административные и управленческие подразделения, а часть таких сотрудников не регистрируется на бирже труда из-за пособия около 20 тысяч рублей.

Крупный бизнес урезает непрофильные подразделения и дочерние структуры, чтобы снизить издержки и риски. Дефицит кадров сохраняется в IT-секторе, промышленности и строительстве.

Мурадян считает, что автоматизация продолжится. Он посоветовал развивать цифровые навыки, включая prompt engineering — умение работать с нейросетями, и при необходимости обращаться к карьерным консультантам.

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