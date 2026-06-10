Александр Бутягин вернулся к работе в Эрмитаже после тюрьмы

Ведущий научный сотрудник Эрмитажа Александр Бутягин после освобождения из польской тюрьмы вернулся в Петербург и возобновил работу. Он рассказал о раскопках в Крыму и новых книгах, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Бутягин сообщил, что после возвращения дал несколько интервью, съездил на научную конференцию в Керчь и вместе с Михаилом Пиотровским посетил МИД России. Сейчас он разбирает дела, накопившиеся в Эрмитаже.

Археолог с 1999 года руководит экспедицией в античном городище Мирмекий на Керченском полуострове. По его словам, работы велись по разрешениям, которые до 2014 года получали в Киеве, а затем в Москве. Украинская сторона обвинила его в разрушении культурного слоя, но Бутягин назвал эти претензии манипуляцией.

Среди находок экспедиции — три монетных клада. В одном из них были 99 кизикинов, еще один клад в 2022 году включал 30 монет Александра Македонского и Филиппа III Арридея.

В заключении Бутягин написал книгу «Древняя Греция в 50 предметах. От Амфоры до Антикиферы», текст об искусстве с точки зрения археологии и начал рукопись «Рим в 50 предметах». Он планирует перепечатать рукописи до конца года.

Археолог считает зарубежные поездки слишком рискованными из-за нового украинского уголовного дела. Он допускает участие в европейских мероприятиях только дистанционно.

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