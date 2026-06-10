В Петербурге черешня стоит до 1250 рублей за килограмм

В Петербурге начался сезон черешни: у метро и в магазинах ее продают от 350 до 1250 рублей за килограмм. Качество сильно различается, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

У станции метро «Дыбенко» уличные продавцы предлагают свежую на вид черешню по 690–1100 рублей. В сетевом магазине Невского района корреспондент увидела вялые и мелкие ягоды по 799 рублей, в одном лотке были сгнившие плоды с плотным слоем плесени.

В центре, на Владимирской, килограмм у уличных торговцев стоит 1250 рублей, в универсаме между «Достоевской» и «Владимирской» — 899 рублей. На Каменноостровском проспекте цены ниже: 600–900 рублей. Продавец сообщил, что ягоды привезли из Азербайджана и Узбекистана.

Самый дешевый вариант журналисты нашли у «Пионерской» — 350 рублей, но ягода выглядела жухлой. Свежая рядом стоила 850 рублей. У «Проспекта Просвещения» крупную черешню продавали по 750 рублей; также встречались молдавская по 490–700 рублей и узбекская по 690–749 рублей. Недозревшую выставили за 699 рублей, крупную — за 950 рублей.

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