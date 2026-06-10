Беглов осмотрел стенды салона «Флот-2026» в Кронштадте

сегодня в 15:53

«Флот-2026» в Кронштадте собрал более 180 российских предприятий ОПК

Вместе с Бегловым стенды осмотрели помощник президента РФ Николай Патрушев, замминистра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов, профессор Борис Усвяцов и другие почетные гости.

Участники посетили, в частности, стенд Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Международный военно-морской салон проходит в конгрессно-выставочном центре на территории Музея военно-морской славы в Кронштадте.

Мероприятие собрало более 180 российских предприятий оборонно-промышленного комплекса и зарубежные компании. На полях салона пройдет заседание научно-экспертного совета Морской коллегии Российской Федерации.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.