В Подмосковье 10–12 июня ожидается III–IV класс пожароопасности

Пожарная опасность III и IV класса прогнозируется в лесах Подмосковья 10–12 июня, при этом 9 июня возгораний не зарегистрировано. Повышенные классы ожидаются в ряде лесничеств региона на фоне жаркой погоды, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

9 июня на территории гослесфонда Московской области лесных пожаров не зафиксировано.

10 июня на всей территории региона ожидается III класс пожарной опасности. 11 июня на большей части Подмосковья также прогнозируется III класс, а в Виноградовском, Луховицком, Ногинском, Подольском, Ступинском лесничествах и в лесничестве «Русский лес» — IV класс.

12 июня на большей части области установится IV класс пожарной опасности. В Егорьевском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах сохранится III класс.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха составит плюс 26–34 градуса, ночью — плюс 15–19 градусов. Ожидается преимущественно ясная погода, местами возможны кратковременные грозовые дожди.

В случае обнаружения возгорания жителей просят незамедлительно сообщить об этом по телефону горячей линии лесной охраны +7 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.