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Больницы Подмосковья получили 95 мониторов пациентов в 2026 году

Медучреждения Подмосковья с начала 2026 года получили 95 современных мониторов пациентов на сумму более 66 млн рублей. Оборудование поступает в отделения реанимации, интенсивной терапии и операционные, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Мониторы позволяют в режиме реального времени контролировать ключевые показатели состояния пациента: частоту сердечных сокращений, артериальное давление, уровень насыщения крови кислородом и температуру тела. Оборудование используют при оказании экстренной помощи, проведении операций и лечении пациентов в тяжелом состоянии.

«С начала года в больницы региона поступило 95 таких аппаратов на сумму свыше 66 млн рублей. Всего в этом году планируется поставить 298 мониторов пациентов на сумму более 236 млн рублей», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Он добавил, что современная техника помогает медикам оперативно выявлять изменения в состоянии пациентов и своевременно принимать необходимые решения.

Аппараты закуплены по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.