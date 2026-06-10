Вузы Подмосковья откроют более 30 тыс бюджетных мест

Более 30 тыс бюджетных мест будет доступно в новом учебном году в вузах и колледжах Московской области. О подготовке к приемной кампании и мерах поддержки выпускников сообщила председатель комитета Мособлдумы по образованию Линара Самединова, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В Московской области продолжается сдача ЕГЭ и ОГЭ, а вузы и организации среднего профессионального образования готовятся к приему абитуриентов. В новом учебном году для выпускников откроют свыше 30 тыс бюджетных мест.

«Эти дни для тысяч подмосковных семей – время волнений и больших надежд. Наша задача – сделать так, чтобы этот багаж знаний был востребован. В новом учебном году в вузах и колледжах Московской области будет доступно более 30 тысяч бюджетных мест», — подчеркнула Линара Самединова.

Она напомнила, что выпускники, сдавшие два предмета на 100 баллов, получат по 100 тыс рублей. Учителям, подготовившим двух и более стобалльников, выплатят 150 тыс рублей. По словам председателя комитета, в колледжах действуют программы с участием крупных предприятий региона, что позволяет студентам совмещать учебу с практикой и получать предложения о трудоустройстве еще во время обучения.

Для ряда категорий абитуриентов предусмотрены льготы. Победители и призеры олимпиад, а также чемпионы крупных спортивных соревнований могут поступать без вступительных испытаний по профильным направлениям. Особые и отдельные квоты действуют для детей-сирот, инвалидов, ветеранов боевых действий, участников СВО и их семей, Героев Российской Федерации и других категорий.

В системе СПО установлены первоочередные и преимущественные права на зачисление для социально незащищенных групп. Кроме того, инвалиды, а также участники СВО, включая получивших военную травму, могут бесплатно получить второе среднее профессиональное образование при условии прохождения конкурсного отбора.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.