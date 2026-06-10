В Щелкове завершили реставрацию каретного сарая усадьбы Гребнево

В городском округе Щелково завершили работы по сохранению каретного сарая усадьбы Гребнево — памятника архитектуры федерального значения. Специалисты восстановили фасад и кровлю здания XVIII века и приспособили его для современного использования, сообщает пресс-служба Главного управления культурного наследия Московской области.

Каретный сарай входит в ансамбль усадьбы Гребнево и является памятником градостроительства и архитектуры федерального значения. Здание построили в конце XVIII века в стиле псевдоготики в период расцвета усадьбы, когда ее владельцами были генерал Гавриил Бибиков, а затем князь Сергей Голицын.

В ходе масштабных работ специалисты восстановили фасады и кровлю, а также адаптировали внутреннее пространство под современные функции. Реставрацию выполнила организация, имеющая лицензию Министерства культуры РФ. Работы проходили под контролем Главного управления культурного наследия Московской области.

После завершения реставрации в историческом здании открылся банкетный зал «Каретный двор».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.