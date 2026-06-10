В Люберцах откроют выставку графики Марка Шагала 19 июня

Выставка «Марк Шагал. Под единым небом» откроется 19 июня в музейно-выставочном комплексе Люберец. В экспозиции представят более 110 подлинных графических работ художника из частной коллекции Павла Башмакова, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Проект станет ретроспективой ключевых этапов творчества Марка Шагала — одного из крупнейших модернистов XX века. В его работах древние традиции иудейской культуры сочетаются с новаторскими художественными приемами и яркой авторской образностью.

Посетители увидят офорты к «Мертвым душам» Николая Гоголя, литографии на библейские сюжеты, а также произведения, связанные с Витебском и Парижем. Отдельный раздел посвящен Белле — жене и музе художника, образ которой проходит через все его творчество.

Кроме того, в экспозицию включен альбом с фотографиями. На одной из них Шагал запечатлен в подмосковной Малаховке, где преподавал рисование в Еврейской детской колонии имени III Интернационала.

Выставка будет работать до 6 сентября. Возрастное ограничение — 6+. Подробности размещены на сайте музейно-выставочного комплекса Люберец.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.