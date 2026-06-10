В больницы Подмосковья с начала года поставили 95 мониторов

В медицинские организации Подмосковья с начала 2026 года поступило 95 современных мониторов пациентов на сумму свыше 66 млн рублей. Оборудование используют в реанимациях, отделениях интенсивной терапии и операционных для непрерывного контроля состояния больных, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Мониторы позволяют в режиме реального времени отслеживать основные показатели жизнедеятельности: частоту сердечных сокращений, артериальное давление, уровень насыщения крови кислородом, температуру тела и другие параметры. Оборудование помогает врачам оперативно выявлять изменения состояния пациента и своевременно принимать решения.

«Мониторы позволяют в режиме реального времени отслеживать основные показатели жизнедеятельности пациента — частоту сердечных сокращений, артериальное давление, уровень насыщения крови кислородом, температуру тела и другие параметры. С начала года в больницы региона поступило 95 таких аппаратов на сумму свыше 66 млн рублей. Всего в этом году планируется поставить 298 мониторов пациентов на сумму более 236 млн рублей», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Техника особенно востребована при оказании экстренной помощи, проведении операций и лечении пациентов в тяжелом состоянии. Аппараты закуплены по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.