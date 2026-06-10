В Клинском округе Подмосковья отремонтируют 45 дорог в 2026 году

В Клинском округе в ремонтном сезоне 2026 года обновят 45 участков муниципальных и региональных дорог общей протяженностью свыше 47 км. Работы пройдут в том числе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В 2026 году в округе отремонтируют 40 муниципальных дорог общей протяженностью около 25 км и пять участков региональной сети длиной более 22 км. Как отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин, объем ремонта муниципальных дорог увеличен почти вдвое.

«В этом году мы увеличили объемы ремонта муниципальных дорог в округе почти в два раза и отремонтируем 25 км покрытия на 40 участках. Также поддерживаем в нормативном состоянии и региональные дороги — более 22 км покрытия обновим на пяти участках региональной сети по нацпроекту, что позволит обеспечить комфортный проезд более 100 тысяч жителей и гостей Клина», — сказал Сибатулин.

На муниципальной сети уже обновили девять участков в деревнях Меленки, Борисово, Папивино, Андрианково и Владимировка, а также на дороге «Першутино — Борисово — Полуханово — СНТ «Венеция» — СНТ «Росинка»». Сейчас работы идут на 13 участках, в том числе на улице 60 лет Комсомола в Клину, где расположена гимназия №2, и в деревнях Стерглово, Покров, Праслово, Надеждино и Борисово.

На региональной сети по нацпроекту уже завершен ремонт 1,2 км дороги «Лотошино — Суворово — Клин» между деревнями Тарасово и Тархово. Продолжаются работы на двух участках, включая самый протяженный — 17 км дороги «М-10 «Россия» — Зубово — МБК» от мемориала Великой Отечественной войны у СНГ Гермес до деревни Синьково. Также ремонтируют 2,8 км на улице Владыкина в Высоковске и более 1 км на дороге «Павельцево — Сметанино». На всех участках укрепят обочины и нанесут разметку.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.