Ефимов: более 1 тыс семей переехали по реновации на севере Москвы с начала года

С начала 2026 года на севере столицы в новые квартиры по программе реновации переехало уже свыше 1 тыс. семей. Все они получили жилье с качественной улучшенной отделкой, сообщил глава Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он уточнил, что первую новостройку на севере столицы передали под заселение в 2018 году. Сегодня их количество достигло 63.

«С начала года в шести районах округа в новые квартиры уже переехали более 1 тыс. семей. Из них подавляющее большинство в районе Коптево — свыше 900 семей. Кроме того, прибавилось новоселов в районах Бескудниковский, Головинский, Дмитровский, Савеловский и Западное Дегунино. Всего на севере столицы планируется расселить 515 домов, квартиры получат около 109 тыс. москвичей», — передает слова Ефимова пресс-служба столичного Градостроительного комплекса.

С 2020 года на mos.ru работает суперсервис «Переезд по программе реновации». Там горожане могут найти электронные услуги, инструкции и уведомления, полезные при переезде.

На севере столицы 93% переехавших с начала года семей воспользовались бесплатной услугой «Помощь в переезде». В районе Коптево, например, все новоселы воспользовались услугами грузчиков. Заявку о перевозке вещей из старой квартиры в новую можно оставить на mos.ru или в центрах информирования по переселению.

Подготовиться к переезду поможет общая инструкция в суперсервисе. Из нее можно узнать, как организован процесс и какие документы нужны. Если настроить параметры переезда, жителю будет доступен сценарий переселения под его жизненную ситуацию. А тем, кто уже переезжает, — персонализированная инструкция, автоматически подстроенная под конкретного человека. Это ускоряет переезд и делает его комфортнее.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, как современные технологии позволяют строить жилье по реновации быстрее.

Подробную информацию о программе реновации можно найти на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах можно узнать по ссылке.

Программу утвердили летом 2017 года. Она коснется около 1 млн москвичей, предусмотрено расселение 5176 домов. Ранее градоначальник поручил вдвое ускорить реализацию программы реновации.

Москва остается одним из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».