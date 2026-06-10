Адвокат оценил иск Долиной к мошенникам на 176 млн

Лариса Долина подала иск на 176 млн рублей к фигурантам дела о мошенничестве с квартирой в Хамовниках. Адвокат Андрей Алешкин считает, что певица может выиграть суд, но не получить деньги, сообщает «Абзац» .

В пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы рассказали, что ответчиками по иску стали Анжела Цырульникова, Дмитрий Леонтьев, Артур Каменецкий и Андрей Основа. Их ранее осудили за мошенничество с недвижимостью.

«Сумма в 176 миллионов рублей формируется из непосредственно самих убытков, то есть тех денег, которые она отдала, плюс сопутствующего вреда. Он может быть по-разному оценен, там высчитываются проценты, сопутствующие расходы, юристы и другие траты. Что касается перспектив — с высокой степенью вероятности она это дело выиграет. Это будет ее первая победа в суде (ред. — за последнее время), но думаю, что таких денег у этих людей просто нет. Изыскать с них сумму никаким образом не получится, они просто могут подать на банкротство, да и все», — объяснил Алешкин.

В мае Долина выпустила песню, посвященную тяжбам с квартирой в Хамовниках. Музыкальный продюсер Евгений Бабичев назвал композицию спекуляцией на чувствах публики.

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