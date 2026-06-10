Ваня Дмитриенко возглавил топ молодых артистов с гонораром до 9 млн

Певец Ваня Дмитриенко стал самым востребованным молодым артистом для летних концертов в регионах. Его гонорар достигает 9 млн рублей, сообщает kp.ru .

Продюсер Сергей Дворцов назвал топ-5 самых востребованных молодых исполнителей летнего сезона. По его словам, Ваня Дмитриенко получает за концерт от 5 до 9 млн рублей.

«Топ-5 самых востребованных молодых исполнителей возглавляет 20-летний Ваня Дмитриенко. Гонорар у него сейчас от 5-9 млн рублей, в зависимости от региона. Чем регион дальше от Москвы, тем выше стоимость концерта», — рассказал Дворцов.

Продюсер связал интерес к артисту с его романом с Аней Пересильд, дочерью актрисы Юлии Пересильд. Дворцов также отметил, что у Дмитриенко накопилось много хитов, включая дуэт с Григорием Лепсом.

Второе место по концертным сборам среди молодых артистов занял певец и блогер Xolidayboy, настоящее имя — Иван Минаев. Третьим стал Акмаль, четвертым — Niletto. Пятерку замкнула Валерия Василевская, выступающая под псевдонимом Bearwolf.

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