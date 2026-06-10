Юрист объяснил, как остановить поток рекламных звонков

Компании могут звонить с рекламой только при письменном согласии клиента. Юрист Александр Манько рассказал, как фиксировать такие звонки и жаловаться на спам, сообщает «Абзац» .

Компания должна доказать право на рекламный звонок. Если у нее нет скриншота, договора или отметки о согласии, нарушение работает против спамера. Штраф может достигать 500 тыс. рублей.

Юрист Александр Манько посоветовал не бросать трубку, а предупредить оператора о последствиях.

«Разговор записывается. Согласия на рекламу я не давал, либо я отзываю согласие на получение рекламных сообщений. В случае повторных звонков буду вынужден обратиться с жалобой в ФАС», — посоветовал сказать Манько.

После разговора нужно записать номер телефона, время звонка и название компании. С этими данными можно обратиться к оператору связи, в ФАС или Роскомнадзор через официальные сайты. Операторы обязаны блокировать спам по закону.

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