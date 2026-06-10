Огонь охватил несколько этажей: сильный пожар произошел на западе Москвы
Фото - © Telegram-канал «Солнцево онлайн»
Сильный пожар произошел в среду днем в многоквартирном жилом доме на западе Москвы, сообщает Telegram-канал «Солнцево онлайн».
ЧП произошло в многоэтажке на улице Авиаторов, дом № 4.
На опубликованном снимке видно, как горят балконы с 12 до 17 этажа жилого дома. Из окон вырываются языки пламени и черные клубы дыма.
К настоящему моменту информации о пострадавших нет.
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