С диктофоном в детсад: можно ли сесть в тюрьму за переживания о ребенке

Вопрос с диктофоном в детском саду юридически тоньше, чем кажется. С одной стороны, родитель действует в интересах несовершеннолетнего, заботясь о его безопасности, — это законная цель, и сама по себе аудиозапись в общественно-значимом месте не запрещена. Об этом РИАМО сообщила юрист Софья Вагова.

Она уточнила, что закон не обязывает получать согласие на запись, если она ведется для защиты прав и не нарушает напрямую частную жизнь.

«С другой стороны, есть статья 137 УК о неприкосновенности частной жизни и нормы о персональных данных: запись касается не только воспитателей, но и других детей и их родителей, которые согласия не давали. Поэтому риск возникает, если вы начнете распространять или публиковать такие записи — вот это уже грозит ответственностью», — отметила юрист.

По ее словам, само скрытое прослушивание в зоне работы педагога он может расценить как вторжение в личное пространство и пожаловаться. Поэтому грамотнее действовать открыто: уведомить администрацию, ссылаться на безопасность ребенка. А записи использовать строго как доказательство в суде, полиции или жалобе — тогда они допустимы и штраф не грозит.

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