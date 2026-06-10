Ребенок расчесывает укус до крови: как помочь и не навредить

Многие до сих пор используют народные способы борьбы с зудом после укусов насекомых — от зубной пасты до различных масел и спиртовых растворов, но такие методы могут навредить коже, особенно детской, сообщила РИАМО врач-педиатр, гастроэнтеролог сети клиник «Персона» и «Прозрение» Алена Шабаршова.

«В первую очередь помогает охлаждение места укуса: можно приложить прохладный компресс или пакет со льдом, завернутый в ткань на 10–15 минут. Холод уменьшает отек, зуд и дискомфорт. Также важно не расчесывать место укуса, поскольку повреждение кожи повышает риск присоединения инфекции», — сказала Шабаршова.

Она добавила, что из народных методов наиболее безопасными остаются прохладные компрессы — они помогают уменьшить зуд и отек. Также временное облегчение может принести нанесение геля алоэ вера, если у ребенка нет индивидуальной непереносимости.

«Однако, стоит помнить, что использование большинства народных средств не имеет убедительных доказательств эффективности и может привести к повреждению кожи. Поэтому при отсутствии аптечных средств лучше ограничиться безопасным охлаждением кожи, а при возможности использовать специальные противозудные препараты, рекомендованные по возрасту», — подчеркнула врач.

По ее словам, не рекомендую использовать масла, зубную пасту, спиртовые растворы и другие небезопасные для детской кожи средства.

Шабаршова отметила, что консультация врача необходима при появлении выраженного отека, который быстро увеличивается, особенно если он затрагивает лицо, веки, губы или шею.

«Тревожными симптомами также являются затруднение дыхания, распространенная крапивница, повышение температуры, сильная боль или признаки нагноения в месте укуса. Такие симптомы могут свидетельствовать об аллергической реакции или присоединении инфекции», — заключила специалист.

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