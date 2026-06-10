Сердюкова: бойцов СВО объединяет желание защитить Родину и семью

Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» в Московской областной Думе Татьяна Сердюкова сообщила РИАМО, что в беседах с бойцами, которые отправились на СВО, в том числе с контрактниками, она часто слышит, что для них это, прежде всего, вопрос чести и внутреннего долга.

Каждый из военных глубоко понимает, насколько важен их вклад в защиту страны, и это вызывает огромное уважение. Всех добровольцев определяет одно — желание защитить Родину и свою семью.

«Преимущества контрактной службы — это не только патриотическая составляющая, но и финансовая, и социальная поддержка государства. При заключении контракта, помимо постоянных и единовременных выплат, бойцам предоставляются меры социальной поддержки на федеральном и региональном уровнях», — сказала Сердюкова.

Помощи ветеранам СВО и возвращении их к мирной жизни уделяется огромное внимание. Они получают доступ к программам переобучения, помощи в поиске работы и поддержке при открытии собственного дела. Особое значение придается комплексному сопровождению: от восстановления здоровья до интеграции в гражданское общество. Эти меры направлены на то, чтобы каждый участник СВО чувствовал поддержку государства и общества, мог реализовать себя в мирной жизни и получить все положенные льготы.

Поддержка ветеранов СВО — это не только обязанность государства, но и проявление уважения к их подвигу. Благодаря этим инициативам ветераны могут быстрее адаптироваться, обрести новые профессии и уверенность в завтрашнем дне.

В Балашихе расположен современный центр отбора для желающих служить по контракту. Здесь созданы все условия для кандидатов: организовано проживание, питание, можно пройти медицинскую комиссию и получить консультации специалистов, включая юристов и нотариусов. В центре также работают опытные инструкторы и ветераны боевых действий, которые проводят первичную подготовку и обучение добровольцев.

О центре в Балашихе

В Московской области подписать контракт с Минобороны можно в едином центре отбора кандидатов на службу по контракту, который работает по принципу одного окна. В одном месте мужчины могут пройти медицинское обследование, оформить перечень документов, а также, в случае необходимости, получить консультации узких специалистов. Например, юристов и банковских сотрудников.

На период обследования и прохождения курсов первой боевой подготовки контрактникам предоставляют временное жилье, а также трехразовое сбалансированное питание.

Территориально центр находится на Восточном шоссе во владении 2.

О деньгах

Российские контрактники на сегодняшний день получают гарантированно высокую зарплату, которая начинается от 204 тысяч рублей. Финальная сумма формируется с учетом звания конкретного бойца, а также наличия у него боевых или государственных наград. Род выполненных задач в зоне соприкосновения с противником также учитывается.

Более того, при подписании контракта в Московской области бойцы единовременно получают одно из самых высоких по стране пособий в размере 3 млн рублей. Таким образом, вместе с разовой выплатой и ежемесячной зарплатой контрактники только за один год службы могут получить 5,5 млн рублей.

Контакты

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил Московское высшее общевойсковое командное училище, где ежедневно проводятся занятия: от штурма окопов до пилотирования дронов. Глава региона убедился в качестве подготовки будущих операторов беспилотников в центре «Витязь». С сентября 2025 года в училище начал работу факультет для создаваемых в РФ войск беспилотных систем.

«Это легендарное училище, очень известное, которое готовит профессионалов, участвующих в самых сложных военных операциях. <…> Мы заинтересованы, чтобы ребята, которых обучают работе с БПЛА, могли выполнять самые непростые задачи, чтобы на высоком уровне были элементы тактической медицины и многое другое. А это возможно, когда есть опытные командиры, инструкторы. Мы видим, как здесь все это успешно реализуется», — сказал Воробьев.

Операторов дронов в Московской области обучают в центре «Витязь», который расположен в Балашихе. Курс обучения составляет 30 дней и включает теоретические занятия, практические занятия на симуляторах, конструирование дронов, тренировки в полевых условиях, навыки радиосвязи и маскировки. В центре «Витязь» также ведется подготовка специалистов в области связи, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), аналитики и инженерного дела.

Узнать подробности можно по телефону +7 495 990-90-90, на официальном сайте или в Telegram-боте.

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