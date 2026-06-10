Правовая ловушка будущего: ваш клон — это вы или другой человек?

Если технологии когда-нибудь позволят переносить человеческое сознание в другое тело, действующее законодательство столкнется с проблемой, для которой пока не существует готового решения, сообщил РИАМО управляющий партнер коллегии адвокатов «Бизнес Лигал Групп» Андрей Сергеев.

«Однозначно действующее право связывает правосубъектность с биологическим рождением и непрерывностью личности. Поэтому перенос сознания разрывает ту самую непрерывность. С юридической точки зрения оригинал и клон — это два разных субъекта, закон вынужден будет выбрать один из них либо создать принципиально новую категорию. Ну, что-то вроде производного объекта», — сказал Сергеев.

Он добавил, что аналогия из действующего права, существующего на сегодня, — это смена пола.

«Личность одна, документы переоформляются. Здесь же личностей станет две, что не укладывается ни в одну существующую модель. Поэтому однозначно придется как-то все это дело переделывать», — рассказал адвокат.

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