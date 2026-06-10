Аэропорт закрыт: как россияне два дня летели из Стамбула в Сочи

Россиянин Вадим рассказал в своем блоге, как 1,5-часовой перелет из Стамбула в Сочи превратился в двухдневное путешествие по аэропортам и городам РФ.

Он уточнил, что из Стамбула лайнер вылетел с задержкой, так как аэропорт Сочи был закрыт. Однако, долетев до города, самолет не сел, а сделал несколько кругов и отправился в Грозный, так как сочинский аэропорт снова закрыли. В Чечне самолет дозаправили и снова отправили в Сочи, но через 30 минут лайнер снова начал кружить и пассажирам объявили, что посадка будет во Владикавказе, так как воздушная гавань опять закрыта.

По словам Вадима, приземлились в Северной Осетии они примерно в час ночи, а из самолета пассажиров выпустили около трех часов ночи. Они получили багаж и поехали на такси в Ингушетию. Для пассажиров организовали трансфер, но Вадим не стал его ждать, чтобы побыстрее попасть в гостиницу в Назрани и лечь спать.

Утром после завтрака пассажиров снова повезли в аэропорт. Там они встретили Героя РФ Дамира Юсупова, который посадил самолет в кукурузном поле. Он тоже попал в транспортный коллапс в качестве пассажира. Когда люди уже сдали багаж и стали ожидать вылета, то узнали, что его переносят снова из-за закрытия аэропорта Сочи.

Тогда россиянин с близкими решил забрать багаж и купить билеты на поезд. Погуляв днем по Владикавказу, вечером они сели на поезд и уже утром были в родном Сочи (а самолет прилетел в этот же день вечером).

«Так обычный 1,5-часовой рейс превратился в двухдневное путешествие», — резюмировал Вадим.

Он подчеркнул, что все пассажиры с пониманием отнеслись к данной ситуации и даже было позитивное настроение на борту.

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