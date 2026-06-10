Мороженое может быть опасным: кому стоит отказаться от сладкого десерта?

Мороженое не стоит есть без оглядки тем, у кого есть сахарный диабет, ожирение, непереносимость лактозы, обострение гастрита или других заболеваний ЖКТ. Об этом сообщил РИАМО кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

Осторожность нужна при гипертонии и склонности к головным болям: холодный десерт может провоцировать спазм сосудов и дискомфорт. Если после мороженого болит горло, появляется боль в желудке или неприятные ощущения в кишечнике, это повод не экспериментировать с порциями, а подумать о более подходящем варианте десерта, подчеркнул врач.

На что смотреть в составе

Хорошее мороженое обычно содержит молоко, сливки или цельное молоко, сахар, натуральные вкусовые добавки, иногда яйца и допустимые стабилизаторы. Важно, чтобы состав был понятным: чем меньше он похож на химический справочник, тем лучше.

Стоит обращать внимание и на жирность. Для повседневного выбора более умеренные варианты обычно предпочтительнее, чем очень жирные десерты. Если хочется снизить калорийность, лучше брать маленькую порцию качественного продукта, чем большой стаканчик «облегченного» мороженого с большим количеством подсластителей и добавок.

Как выбрать в магазине

Сначала смотрят на упаковку: она должна быть целой без следов повторной заморозки, деформации и подтеков. Затем — на срок годности и состав. Если мороженое выглядит растрескавшимся, покрытым крупными кристаллами льда или слишком мягким в замороженном виде, это может говорить о нарушении хранения.

Еще один простой ориентир — производитель и стандарт изготовления. Для классического мороженого надежнее выбирать известные марки и продукты, где ясно указано, из чего именно сделан десерт.

10 июня отмечается Всемирный день мороженого. Считается, что именно в этот день в 1786 году в США начались массовые продажи лакомства. Праздник объединяет любителей мороженого по всему миру. В этот день проводятся конкурсы и состязания по поеданию лакомства.

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