Новую схему движения пассажирских поездов ввели в Крыму со среды
Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что на территории полуострова введена новая летняя схема курсирования пассажирских поездов. Она начала действовать со среды, сообщает RT.
«В летнем графике движения предусмотрено курсирование 48 пар пригородных поездов (96 поездов), а в дальнем следовании — 14 пар поездов (28 поездов) по 20 маршрутам», — отметил Аксенов.
Он добавил, что из них восемь пар составов по 10 маршрутам проследуют по республике в светлое время суток, или с 05:00 до 23:00.
По его словам, шесть пар поездов по 10 маршрутам будут перевозить пассажиров до станции Керчь-Южная. После этого нужно будет сделать пересадку на автобусы до населенных пунктов.
Аналогичную схему перевозки пассажиров вводят и в обратную сторону.
Ранее в Крыму приостанавливали движение пассажирских поездов из-за атаки ВСУ. Там при нападении украинского дрона на тепловоз пассажирского поезда Москва — Симферополь погиб помощник машиниста.
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