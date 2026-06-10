Новую схему движения пассажирских поездов ввели в Крыму со среды

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что на территории полуострова введена новая летняя схема курсирования пассажирских поездов. Она начала действовать со среды, сообщает RT .

«В летнем графике движения предусмотрено курсирование 48 пар пригородных поездов (96 поездов), а в дальнем следовании — 14 пар поездов (28 поездов) по 20 маршрутам», — отметил Аксенов.

Он добавил, что из них восемь пар составов по 10 маршрутам проследуют по республике в светлое время суток, или с 05:00 до 23:00.

По его словам, шесть пар поездов по 10 маршрутам будут перевозить пассажиров до станции Керчь-Южная. После этого нужно будет сделать пересадку на автобусы до населенных пунктов.

Аналогичную схему перевозки пассажиров вводят и в обратную сторону.

Ранее в Крыму приостанавливали движение пассажирских поездов из-за атаки ВСУ. Там при нападении украинского дрона на тепловоз пассажирского поезда Москва — Симферополь погиб помощник машиниста.

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