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При атаке БПЛА на тепловоз поезда Москва — Симферополь погиб один человек

При атаке украинского БПЛА на тепловоз пассажирского поезда сообщением Москва — Симферополь погиб помощник машиниста, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в Telegram-канале .

«По предварительным данным, ранен машинист, помощник машиниста — погиб, пассажиры не пострадали», — сообщил он.

По его словам, сейчас решается вопрос доставки пассажиров на автобусах.

«Органы власти Республики Крым окажут всю необходимую помощь и поддержку», — отметил Аксенов.

Ранее сообщалось, что движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту полностью возобновлено после временной приостановки, образовались очереди с обеих сторон на 858 автомобилей.

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